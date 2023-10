LIVEBLOG | Rishi Sunak est arrivé en Israël, les États-Unis envoient un navire de guerre supplémentaire

La gouverneure de l'État de New York au Mur occidental pour "prier pour les otages"

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, s'est rendue au Mur occidental, à Jérusalem, pour "prier pour les otages" détenus à Gaza et exprimer sa solidarité avec les Israéliens.

Elle a été reçue par le rabbin du Mur, Shmuel Rabinowitz qui a estimé que "personne mieux que les New-yorkais ne comprend la haine et la cruauté de ces bêtes humaines après le 11 septembre".

Courtesy the Western Wall Heritage Foundation Kathy Hochul, gouverneure de l'État de New York, lors d'une visite de solidarité avec Israël, au Mur occidental à Jérusalem, Israël

"Je suis venue ici pour transmettre un message selon lequel les habitants de New York et des États-Unis seront tous avec Israël. Maintenant et dans le futur. Je crois que le bien gagnera, car nous ne devons pas laisser le mal gagner. Je suis venu prier dans le lieu saint pour la paix et la sécurité et pour le retour des captifs. J'espère revenir ici après la victoire", a déclaré Kathy Hochul.