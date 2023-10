En Israël, Rishi Sunak dénonce l'"attaque innommable" du Hamas

"Je suis en Israël, une nation en deuil. Je pleure avec vous et je me tiens avec vous contre le fléau qu'est le terrorisme. Aujourd'hui et pour toujours"

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a qualifié jeudi l'attaque sanglante lancée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, d'"acte de terrorisme innommable", à son arrivée pour une visite de solidarité en Israël. "Je suis en Israël, une nation en deuil. Je pleure avec vous et je me tiens avec vous contre le fléau qu'est le terrorisme. Aujourd'hui et pour toujours", a-t-il écrit sur X (ex-Twitter), ajoutant en hébreu le mot "solidarité". https://twitter.com/i/web/status/1714895569334735124 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . A son arrivée à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, Sunak a dénoncé un "acte de terrorisme innommable et horrible", après l'attaque du 7 octobre menée par des commandos terroristes du Hamas venus de la bande Gaza. La visite de M. Sunak, qui va rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu après son entretien avec le président israélien Isaac Herzog, suit également celle du chancelier allemand Olaf Scholz mardi. Michael Kappeler / POOL / AFP Le chancelier allemand Olaf Scholz après son atterrissage à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, en Israël, le 17 octobre 2023 Parallèlement au déplacement du chef du gouvernement britannique, son ministre des Affaires étrangères James Cleverly doit se rendre en Egypte, en Turquie et au Qatar "dans les jours qui viennent", selon Downing Street.