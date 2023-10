Le groupe terroriste paramilitaire serait la deuxième puissance de la région, juste après l’armée israélienne

Lorsqu’il s’agit d’évoquer le front nord et les tensions extrêmes qui s’y déroulent, il convient de rappeler à quel ennemi l’État d’Israël fait face à sa frontière. Le Hezbollah n’est pas une organisation terroriste “banale”, ce dernier étant en effet considéré ni plus ni moins comme le groupe paramilitaire le plus important au monde. Une menace et un arsenal d’armes, de drones et de munitions qui n’a rien à voir avec celui du Hamas.

Le Hezbollah disposerait ainsi de 145.000 obus de mortier, de 65.000 roquettes et de missiles dont la portée est de 45 à 200 km. En plus des 5.000 missiles ayant une portée de plus de 200 km. Inutile de préciser que toutes ces ogives couvrent l’intégralité du territoire israélien. Le groupe terroriste dispose également de plus de 2.000 drones, de centaines d’armes et de “brouilleurs” pouvant rendre difficiles les communications de Tsahal et la navigation de ses drones.

i24NEWS Arsenal militaire du Hezbollah

Sans oublier les missiles sous-marins, les systèmes anti-missiles, les tanks, les blindés et les véhicules militaires. Au delà de ces chiffres, le Hezbollah a également les moyens de tirer jusqu’à 80 roquettes simultanément, grâce à ses rampes de lancement.

L’organisation terroriste a déjà mené des exercices à grande échelle, qui ressemblent de façon troublante à ce qu’Israël a vécu le 7 octobre à la frontière avec Gaza. Depuis 20 ans, ce groupe chiite soutenu par l’Iran prend une ampleur sans commune mesure avec d’autres organisations terroristes similaires. La plupart des armes du Hezbollah proviennent d’Iran, mais aussi de Russie. Depuis la guerre de 2006, l’arsenal du Hezbollah n’a fait que se développer, selon le rapport du Centre d’études stratégiques et internationales. En plus de cet arsenal, le Hezbollah dispose de 20.000 “combattants” terroristes et 20.000 réservistes au moins, en plus d’un vaste réseau de transport de munitions via la Syrie et l’Irak vers le Liban - cibles régulières de l’armée israélienne depuis quelques années.