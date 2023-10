Opération antiterroriste en Cisjordanie, plus de 330 arrestations en lien avec le Hamas

La police des frontières israélienne, le Shin Bet et l'armée israélienne ont mené des opérations antiterroristes dans toute la Cisjordanie depuis le 7 octobre

Les forces de sécurité israéliennes ont mené une "activité antiterroriste à grande échelle" en Cisjordanie, arrêtant dans la nuit de mercredi à jeudi plus de 80 suspects recherchés, dont 63 appartenaient à l’organisation terroriste Hamas.

L'armée israélienne, l'agence de sécurité intérieure Shin Bet et la police des frontières israélienne continuent d'opérer dans le camp de réfugiés de Nur Shams, après avoir arrêté cinq suspects recherchés.

Un communiqué commun des forces israéliennes indique que 524 suspects recherchés ont été arrêtés en Cisjordanie et dans la vallée du Jourdain depuis le 7 octobre, et ajoute que "plus de 330 d'entre eux sont des membres du Hamas" et que plus de 50 armes ont été confisquées.

Jaafar ASHTIYEH / AFP Des manifestants affrontent les forces de sécurité palestiniennes lors d'émeutes à Ramallah, en Cisjordanie, le 17 octobre 2023.

Une cellule terroriste aurait également été neutralisée par l'armée israélienne lors de ces opérations en Cisjordanie. Selon certaines sources, Tsahal aurait utilisé un mini drone suicide pour neutraliser une cellule terroriste de quatre hommes armés qui se trouvaient dans cette zone. Certaines sources rapportent que neuf terroristes auraient été éliminés lors de cette opération. Le Ministère palestinien de la Santé a déclaré dans un communiqué que trois personnes avaient été "grièvement blessées dans une frappe de drone à Tulkarem". Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré quant à lui qu'un "avion" a "attaqué une escouade de terroristes armés qui menaçaient les forces du camp de réfugiés de Nur al-Shams. Il y a des victimes et nous continuons à opérer"

Outre les activités antiterroristes en cours, suite à l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, l'armée israélienne a également démoli la résidence d'un terroriste du Hamas dans la ville de Qibya. Le terroriste, Ahmed Yasin Jidan, est l'auteur d'une attaque à l'arme à feu à proximité de Kedumim en Cisjordanie qui a tué le sergent d'état-major de Tsahal Shilo Yosef Amir. Lors de la démolition de la maison jeudi matin, les suspects ont lancé des pierres et l'armée a répondu avec des moyens de dispersion anti-émeutes. Une violente émeute a eu lieu également dans la ville de Burdus où "environ 20 suspects ont lancé des cocktails Molotov et d'autres objets sur les soldats" selon le communiqué de Tsahal. Les suspects ont ensuite bloqué les routes en brûlant des pneus et des poubelles. Les soldats ont répondu par des tirs.