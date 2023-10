Hôpital de Gaza : entre 10 et 50 morts, et non des centaines (source européenne de renseignement)

Le Hamas affirme que l'explosion à l'hôpital a fait 471 morts

Le tir meurtrier sur un hôpital de Gaza, résultant d'un tir raté de roquette retombée en territoire palestinien, a fait "quelques dizaines de morts" et non des centaines, a affirmé à l'AFP mercredi un responsable d'un service de renseignement européen.

"Il n'y a pas 200 voire 500 morts, mais plutôt quelques dizaines, probablement entre 10 et 50", a affirmé cette source sous couvert de l'anonymat, qui confirme par ailleurs qu'"Israël n'a probablement pas fait ça", d'après les "pistes sérieuses" de renseignement dont ses services disposent.

Mercredi à mi-journée, le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, faisait état d'un bilan d'au moins 471 morts. "Le bâtiment n'a pas été détruit", a ajouté cette source européenne. Et "l'hôpital avait probablement été évacué précédemment, comme tout un tas d'hôpitaux situés dans le nord de Gaza", après l'injonction en ce sens de l'armée israélienne, a-t-il souligné, assurant par ailleurs qu'"aucun élément ne corrobore" le fait que des centaines de personnes se trouvaient sur le parking où a atterri la frappe.

Les preuves audio et vidéo présentées par l'armée israélienne mercredi et corroborées par les Etats-Unis, montrent que l'hôpital a été touché, non par un bombardement de Tsahal, mais bien par une roquette lancée par le Jihad islamique, et qui est tombée en territoire gazaoui.