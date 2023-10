Parmi les otages du Hamas, 20 à 30 enfants et une vingtaine de personnes âgées (armée israélienne)

Tsahal affirme que la plupart des otages sont en vie

L'armée israélienne a fourni de plus amples détails à propos des plus de 200 otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Selon ces données, entre 20 et 30 sont âgés de moins de 18 ans, et 10 à 20 sont âgés de plus de 60 ans.

Tsahal affirme que la plupart des otages sont en vie, mais que certains d'entre eux ont été emmenés dans la bande de Gaza alors qu'ils étaient déjà morts.

100 à 200 autres Israéliens sont toujours portés disparus, et il n’existe, à ce stade, aucune information sur leur sort. Tsahal souligne qu'il existe de nombreuses complexités qui rendent difficile l'obtention d'informations concernant les disparus, notamment le fait que de nombreux corps n'ont pas encore été identifiés, et que d'autres sont en cours de récupération par l'armée dans la zone frontalière avec Gaza.

Tsahal souligne qu'elle adhère au principe de totale transparence avec les familles et qu'elle leur transmet toutes les informations dont elle dispose sur leurs proches. De nombreuses équipes sont en contact quotidien avec les familles des personnes enlevées, tandis que d'autres familles seront contactées dans les plus brefs délais.

