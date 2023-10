"Je savais trop de quoi le Hamas était capable" (Gazaoui converti au judaïsme sur i24NEWS)

"Ces organisations terroristes mènent une guerre de religion. Il est temps que le monde le comprenne"

Dor Shahar est converti au judaïsme et vit en Israël. Dans sa vie précédente, il s'appelait Ayman Soubach et vivait dans la bande de Gaza . Pour avoir vécu pendant 19 ans sous le joug du Hamas, il n'a pas été surpris par les actes barbares perpétrés contre des Israéliens le 7 octobre.

"Je garde le shabbat, je n'ai donc entendu les nouvelles que samedi soir. Dès que j'ai su que des hommes du Hamas s'étaient infiltrés en territoire israélien, j'ai imaginé le carnage et je n'arrivais plus à tenir sur mes jambes", a-t-il relaté dans le magazine Défense sur i24NEWS. "Je savais parfaitement ce qu'ils étaient capables de faire : assassiner des enfants, éventrer des femmes enceintes et brûler leur fœtus devant elles, tuer des parents devant leurs enfants ou arracher des yeux...", a-t-il dit, lui qui a subi maintes tortures par le Hamas pour avoir cherché à fuir en Israël, alors qu'il aspirait à une vie différente.

Comme tous les enfants de Gaza, Dor Shahar a été biberonné à la haine des Juifs. Pour lui il n'y a aucun doute : la guerre menée par le Hamas est une guerre de religion.

"Depuis l'âge de trois ans, on dit aux enfants qu'il faut détester les Juifs et les tuer, parce qu'ils ont volé la terre des Palestiniens. Mais au-delà de ça, il s'agit d'une guerre de religion. Le monde doit le comprendre. Il n'y a qu'à voir qu'aucun Etat arabe n'a condamné les tueries du Hamas, pas même les Arabes israéliens. En revanche, ils sont tous là pour protester dès que nous nous défendons. Le but de cette guerre menée par les musulmans est de dominer le monde", a-t-il affirmé.

