LIVEBLOG | Tsahal frappe une centaine de cibles terroristes à Gaza, Joe Biden promet qu'Israël restera fort

Joe Biden va demander au Congrès de financer "en urgence" une aide à Israël et à l'Ukraine

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président des États-Unis, Joe Biden, s'est adressé à la nation américaine depuis le bureau ovale, évoquant notamment la réponse de son pays à la guerre d'Israël contre le Hamas, l'aide humanitaire à Gaza et le soutien continu à l'Ukraine. "Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes, mais ils ont ceci en commun: ils veulent tous deux complètement anéantir une démocratie voisine", a-t-il déclaré. Joe Biden va demander au Congrès une aide d'urgence pour Israel et l'Ukraine.