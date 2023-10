La fermeture du réseau Al Jazeera en Israël intervient alors que des preuves ont démontré qu'il diffuse de la propagande au service du Hamas

Le gouvernement israélien est actuellement en train d'approuver la fermeture des radiodiffuseurs qui portent atteinte à la sécurité de l'État, dont la chaîne Al Jazeera.

"Sous la direction du Premier ministre, le ministre des Communications, avec le soutien des forces de sécurité et en coordination avec la conseillère juridique du gouvernement", a soumis au gouvernement pour approbation, des mesures d'urgence qui permettraient la fermeture d'Al Jazeera, selon un communiqué.

La chaine a notamment tweeté qu'après enquête de ses journalistes, aucun lien n'aurait été établi entre le manquement d'une roquette tirée du Jihad islamique à Gaza et l'incendie sur le parking de l'hôpital qui a fait des dizaines de morts (et non pas des centaines comme initialement annoncé), le nombre variant largement selon les sources.

"Israël est en guerre. Sur terre, dans les airs, en mer et dans les esprits. Nous n'autoriserons en aucun cas les émissions qui nuisent à la sécurité de l'État. Les mesures que le gouvernement est en train d'approuver nous permettront de fermer les chaînes, confisquer le matériel et révoquer les accréditations des journalistes de ceux qui nuisent à la sécurité de l'État pendant la guerre. Al Jazeera diffuse des émissions incendiaires contre Israël, servant le Hamas-Daesh et les organisations terroristes dans leur propagande et encourageant la violence contre Israël, nuisant ainsi à la sécurité du pays", a déclaré le ministre des Communications, Shlomo Karhi.

La proposition de fermer la chaîne devrait être approuvée lors de la prochaine réunion du cabinet, après l'approbation du ministre de la Défense et des autorités.

Avec l'approbation du Conseil des ministres, l'ordre d'arrêter la diffusion, de fermer les bureaux de la chaîne et de saisir les équipements, sera signé par le ministre des Communications et immédiatement mis en œuvre.