Israël : "10 personnes de ma famille ont été tuées et 2 enlevées à Gaza" (témoignage)

A ce jour, plus de 1300 personnes ont été tuées dans les attaques sans précédent du Hamas en Israël

La famille de Or Sela a vécu une véritable tragédie le 7 octobre dernier, lorsque les terroristes du Hamas ont enlevé deux personnes de sa famille et assassiné 10 autres à Nahal Oz, en bordure de Gaza. "Cette réalité n'a aucun sens, 12 personnes de notre famille ont été touchées", raconte-t-il.

"On ne peut pas dire que nous soyons capables de gérer le deuil. Il faudra beaucoup de temps pour comprendre ce qui s'est passé", a déclaré Or, ajoutant : "Actuellement, dix membres de ma famille ont été kidnappés. L'effort de faire tout ce qui est possible pour ceux qui sont vivants ne laisse pas le temps de pleurer ceux qui sont partis".

A part un officier de Tsahal, venu à plusieurs reprises faire le point sur la situation des personnes enlevées, personne du gouvernement ne lui a parlé.

"Il y a eu quatre réunions avec les plus hauts responsables du gouvernement américain, y compris le président, mais personne n'est venu nous voir. Nous attendons d'eux qu'ils accordent la priorité aux personnes enlevées, c'est fondamental. C'est pour cela que mon père s'est battu pendant la guerre des Six jours et la guerre de Yom Kippour. Les citoyens avant tout", a-t-il déclaré.

A ce jour, plus de 1300 personnes ont été tuées dans les attaques sans précédent du Hamas en Israël. Plus de 200 personnes sont toujours retenues en otage à Gaza tandis que les tirs de roquettes continuent de viser Israël chaque jour du nord au sud.