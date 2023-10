Entretiens d'un émissaire chinois à Doha pour "calmer" la guerre entre Israël et Hamas

Le ministère a déclaré que la Chine travaillerait avec la Russie "pour calmer la situation"

L'émissaire chinois pour le Moyen-Orient, Zhai Jun, s'est rendu au Qatar, entamant une dans la région qui, selon Pékin, vise à contribuer à "calmer" la guerre entre Israël et le Hamas.

Zhai Jun a rencontré jeudi son homologue russe Mikhaïl Bogdanov ainsi qu'un haut diplomate qatari, Mohammed ben Abdulaziz Al-Khulaifi, à Doha, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Durant ces deux réunions les diplomates ont échangé leurs points de vue sur le conflit "entre la Palestine et Israël", a indiqué Pékin.

Le ministère a déclaré que la Chine travaillerait avec la Russie "pour calmer la situation le plus rapidement possible et pour jouer un rôle positif dans la reprise des pourparlers de paix entre Palestiniens et Israël".

"La situation actuelle entre la Palestine et Israël est à un point critique", a dit Zhai Jun au ministre qatari des Affaires étrangères. Washington a dit espérer que l'amitié de la Chine avec l'Iran, partisan du Hamas, pourrait aider à calmer le conflit, en particulier après que Pékin a négocié cette année une détente entre les ennemis de longue date, Téhéran et Riyad.

Le Qatar, qui abrite un bureau du Hamas, s'est engagé dans une diplomatie intense en coulisses et a été associé aux négociations sur un échange de prisonniers entre Israël et Hamas.