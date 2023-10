🚨Un navire américain intercepté des missiles et des drones tirés du Yémen en direction d'Israël pendant 9 heures (CNN)

Le navire de guerre américain a intercepté des missiles et des drones qui ont été lancés depuis les côtes du Yémen, probablement en direction d'Israël et a fait face à une barrage plus intense et plus soutenu que ce qui avait été initialement rapporté, selon CNN. Le navire USS Kearney a intercepté quatre missiles de croisière et quinze drones en l'espace de neuf heures. Selon une source américaine informée de la situation, la trajectoire des missiles et des drones, se dirigeant vers le nord le long de la mer Rouge, laissait clairement entendre qu'Israël était la cible visée.