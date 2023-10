Gallant voulait attaquer le Hezbollah, mais la pression américaine a fait reculer Netanyahou (NYT)

Les Etats-Unis ont exhorté Israël à éviter une vaste offensive contre le Hezbollah de peur d'entraîner le groupe terroriste dans le conflit avec le Hamas

Le président américain Joe Biden et ses conseillers ont exhorté les dirigeants israéliens à éviter une vaste attaque contre le Hezbollah, de peur d'entraîner l'organisation terroriste libanaise dans le conflit entre Israël et Gaza, a rapporté le New York Times vendredi. Selon le journal, les États-Unis redoutent que des "éléments extrémistes" au sein du cabinet de guerre israélien cherchent à étendre le conflit au Liban, en raison des incidents récurrents, tels que les tirs sur les localités du nord, les tirs antichars sur les forces de Tsahal à la frontière, et les tentatives d'infiltration de terroristes ayant entraîné de nombreuses victimes côté israélien.

Le New York Times a précisé que les États-Unis craignaient qu'une nouvelle intervention sur le front nord n'entraîne également l'Iran et les États-Unis dans le conflit. Le journal a ajouté que les États-Unis cherchaient à affaiblir le Hezbollah par d'autres moyens. Ainsi, lors de "réunions à travers le Moyen-Orient", des diplomates américains ont encouragé leurs homologues arabes à transmettre des avertissements à l'organisation terroriste libanaise.

Des sources américaines redoutaient que Benjamin Netanyahou autorise une frappe préventive contre le Hezbollah après l'attaque surprenante et meurtrière du Hamas le 7 octobre, qui a fait plus de 1 400 morts. Même si cela ne s'est pas concrétisé, les États-Unis restent préoccupés par une éventuelle "réaction excessive" d'Israël face aux tirs de roquettes du Hezbollah depuis le Liban ou une invasion terrestre massive de la bande de Gaza - ce qui pourrait entraîner l'entrée du Hezbollah dans le conflit.

Lors de rencontres cette semaine entre responsables américains et israéliens, un avertissement a été formulé : il est essentiel que les opérations au nord comme au sud n'incitent pas le Hezbollah à intervenir. Ces échanges se sont intensifiés lors de la visite en Israël du président Biden et du secrétaire d'État, Antony Blinken.

Yechezkel Kendil / GPO Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan (à gauche), le secrétaire d'État Antony Blinken, le président Joe Biden, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, le conseiller à la sécurité nationale d'Israël Tzahi Hanegbi, en Israël.

Au cours de leur visite, tant le président Biden que le secrétaire d'État Blinken ont discuté avec Netanyahou et les membres du cabinet de sécurité israélien, mettant en avant leurs préoccupations concernant la situation dans le nord. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a souligné que la priorité militaire d'Israël devrait se concentrer sur le Hezbollah, qu'il voit comme une menace plus grande que le Hamas. Il a également confié à Blinken qu'il avait plaidé la semaine précédente en faveur d'une action préventive contre le Hezbollah, une proposition néanmoins rejetée par d'autres décideurs israéliens. Certains membres de l'armée ont proposé un plan axé sur une attaque contre le Hezbollah, suggérant une incursion terrestre à Gaza comme diversion pour une large offensive au nord. Toutefois, cette proposition a été rejetée par Netanyahou, au grand dam de Gallant et de ceux qui la soutenaient.