Le navire de guerre américain USS Cearny, stationné en mer Rouge a intercepté des missiles et des systèmes de roquettes multiples (MLRS) tirés depuis les côtes du Yémen, vraisemblablement en direction d'Israël, et a été confronté à un barrage plus intense et prolongé que ce qui était précédemment connu, a rapporté la chaîne CNN vendredi soir. Selon la chaîne, le navire américain a intercepté quatre missiles de croisière et 15 systèmes de roquettes multiples en l'espace de neuf heures.

Les informations ont été transmises à CNN par une source américaine bien informée sur la situation. Selon cette source, les missiles et les systèmes de roquettes multiples se dirigeaient vers le nord le long de la mer Rouge, et leur trajectoire laissait peu de place à l'incertitude quant à leur cible, qui semblait être Israël. Cette évaluation était plus précise que celle du Pentagone.

Plus tôt cette semaine, les États-Unis ont précisé que le navire avait utilisé des missiles SM2 et qu'aucun blessé n'avait été signalé. Le navire de guerre USS Kearny de la marine américaine est arrivé dans la mer Rouge le 18 octobre en empruntant le canal de Suez. L'armée américaine a indiqué que le navire "contribuera à maintenir la sécurité maritime et la stabilité au Moyen-Orient".