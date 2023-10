L'enlèvement d'enfants avait été scrupuleusement planifié par le Hamas

A l'heure actuelle une trentaine d'enfants sont détenus à Gaza sont détenus à Gaza, annonçait jeudi Tsahal

L'enlèvement des enfants israéliens a été planifié à l'avance et n'avait pas été fait "dans le feu de l'action", a révélé le magazine Atlantic vendredi. Un manuel fait état de détails très précis quant aux indications qu'ont reçues les terroristes avant l'assaut du 7 octobre. Par exemple, séparer les femmes et les enfants des hommes, ce que l'Atlantic analyse comme "la planification des enlèvements d'enfants" et pas d'un enthousiasme "excessif" des terroristes.

Il leur est notamment demandé de tuer les "captifs difficiles"

Le manuel a été trouvé en possession de l'un des terroristes capturés en Israël. Il contient des instructions détaillées sur la manière de mener l'attaque. Il leur est notamment demandé de tuer les "captifs difficiles", ceux qui représentent un danger, et d'utiliser les otages comme boucliers humains.

Selon Atlantic, il ressort des instructions contenues dans le manuel du terroriste que le Hamas s'attendait à une confrontation prolongée avec les forces de sécurité israéliennes sur le territoire israélien, une confrontation qui 'durerait de nombreux jours". Un plan de retranchement en Israël qui n'a finalement pas abouti. Les villages du sud ont été presque entièrement libérés des terroristes en l'espace de deux ou trois jours.

Atlantic estime que le fait que les otages aient été transportés à Gaza en utilisant des moyens improvisés tels que des scooters et des motos - moyens non mentionnés dans le manuel préparé par le Hamas pour ses terroristes - montre que l'organisation terroriste ne pensait pas pouvoir transporter les captifs à Gaza