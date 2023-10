"Les dirigeants du Hamas nous envoient ici, alors qu'ils sont assis chez eux en Turquie et au Qatar"

L'un des terroristes qui a participé au massacre du Hamas et qui a été arrêté par des soldats de l'armée israélienne a affirmé que les dirigeants du Hamas les avaient "abandonnés", a rapporté samedi matin le site Kan.

"Ils parlent au nom d'Al-Aqsa et des musulmans et restent au Qatar pendant qu'ils nous envoient ici. Ils sont à Doha pendant que nos familles sont bombardées à Gaza", a déclaré Mohand Yasser Zeid Abu Rizq.

Il a également ajouté que le Hamas avait incité les Palestiniens à entrer sur le territoire israélien. Mohand Yasser Zeid Abu Rizq avait participé à l'attaque de l'avant-poste de Sufa.

L'Egypte a accueilli samedi des dirigeants et représentants de pays arabes et occidentaux pour un "Sommet pour la paix", au 15e jour de guerre entre Israël et le mouvement terroriste Hamas, au pouvoir à Gaza, frontalière de l'Egypte.