Attaques du 7 octobre: nouvelle vidéo diffusée par l'armée israélienne

Cette fois, les images diffusées sont issues des caméras de vidéo surveillance des kibboutz et des voitures attaquées

Dans la guerre des images et de communication dans laquelle elle se retrouve embarquée, l’armée israélienne monte d’un cran et multiplie les publications pour montrer au monde les atrocités commises par les terroristes. Voir ci-dessous :

Cette fois, les images diffusées sont issues des caméras de vidéo surveillance des kibboutz et des voitures attaquées pour montrer au monde la cruauté du Hamas. Le contenu est très dur, on voit les terroristes entrer à moto dans les kibboutz, abattre à bout portant les automobilistes, les corps dans des marres de sang et, dans certaines vidéos, on entend même le son des tortures qui sont infligées aux civils.

Les légendes sont rédigées en anglais et non en hébreu, en partie parce qu'Israël cible les médias internationaux afin de contrer les fausses informations qui circulent.