"Gaza est complexe et l’ennemi y prépare beaucoup de choses, mais nous nous y préparons aussi" (Chef d'état-major de Tsahal)

"Nous allons éliminer les terroristes du Hamas et ses infrastructures"

Le chef d'état-major de l'armée israélienne a rencontré ce samedi les commandants de la brigade Golani, sur fond de préparatifs pour l'entrée terrestre des troupes dans la bande de Gaza.

"Lorsque nous entrerons dans la bande de Gaza, nous nous souviendrons des images du shabbat d'il y a deux semaines", a déclaré Herzi Halevi en référence aux attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre. "Nous allons éliminer les terroristes du Hamas et ses infrastructures. Gaza est complexe, dense, et l’ennemi y prépare beaucoup de choses, mais nous nous y préparons aussi. Nous mettrons en œuvre toutes les capacités de Tsahal pour vous soutenir. Soyez courageux, soyez déterminé et donnez beaucoup de confiance à vos soldats. Cet esprit apportera la victoire, ce professionnalisme déterminera le résultat", a-t-il encore dit.

Ces propos du chef d'état-major interviennent alors que l'armée a approuvé des plans ce samedi pour l'expansion des combats contre le Hamas dans la bande de Gaza.