Israël-Gaza : plus de 2 000 ultraorthodoxes postulent pour rejoindre l'armée

Les recrutements devraient commencer lundi

L'armée israélienne a fait savoir que plus de 2 000 ultraorthodoxes avaient postulé pour se porter volontaires dans Tsahal, depuis le déclenchement de la contre-offensive contre le Hamas.

"Depuis le début de la guerre, nous avons assisté à la mobilisation de toutes les couches de la société israélienne. Nous assistons notamment à une tendance de membres du public ultra-orthodoxe postulant pour s'enrôler et se porter volontaires dans Tsahal. Jusqu’à présent, plus de 2 000 candidatures émanant de ce secteur ont été reçues. Nous créons des programmes dédiés pour cela et les recrutements commenceront à partir de lundi ", a déclaré Daniel Hagari le porte-parole de Tsahal.

Ce mouvement est loin d'être anodin, dans une société israélienne clivée autour de la question du service militaire. Les ultraorthodoxes suscitent la colère d'une grande partie des habitants du pays qui leur reprochent de ne pas s'enrôler, et de ne pas prendre part au sacrifice collectif imposé par la défense du pays.

De nombreux ultraorthodoxes sont déjà mobilisés pour fournir un soutien logistique à l'armée par des dons de nourriture et autres.