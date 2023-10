Le Qatar "optimiste" quant à la libération prochaine des civils retenus à Gaza

Ces déclarations interviennent au lendemain de la libération par le Hamas de deux otages américaines après une médiation de Doha

Le Qatar s'est dit optimiste quant à la libération prochaine des civils retenus dans la bande de Gaza. Ces déclarations du conseiller en chef du ministre des Affaires étrangères qatari au journal allemand Walt am Sonntag ont été faites samedi soir, au lendemain de la libération par le Hamas de deux otages américaines après une médiation de Doha.

"Je ne peux pas garantir que cela se produira aujourd'hui, ni demain ou après-demain, mais nous sommes sur une voie qui mènera très bientôt à la libération des personnes enlevées, en particulier des civils. Nous travaillons à un accord en ce sens", a affirmé Majid Al-Ansari.

Judith et Nathalie Raanan, une mère et sa fille, ont été remises aux responsables de la Croix-Rouge vendredi, avant de rejoindre le territoire israélien. Le Hamas avait plus tôt annoncé leur libération pour des "raisons humanitaires", après "une médiation du Qatar". Il a affirmé dans un communiqué "travailler avec tous les médiateurs impliqués pour mettre en œuvre la décision du mouvement de clore le dossier des (otages) civils quand les circonstances sécuritaires le permettent".