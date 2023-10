🚨Une cellule terroriste cachée dans un tunnel à l'intérieur d'une mosquée éliminée par une frappe aérienne à Jénine

Un avion des Forces de défense israéliennes (IDF) a ciblé un tunnel, soupçonné d'appartenir à des groupes terroristes, situé sous la mosquée al-Anazari à Jénine. Cette intervention a permis de neutraliser une cellule appartenant au Hamas et au Jihad islamique palestinien, suspectée de préparer une attaque imminente et d'être à l'origine de plusieurs attaques récentes. Selon les déclarations des représentants de l'IDF et du Shin Bet, la mosquée aurait été utilisée comme centre opérationnel par ces groupes pour orchestrer leurs attaques. Lors de l'opération nommée "Maison et Jardin", des infrastructures liées à des activités terroristes et des armements ont été découverts à l'intérieur de la mosquée.