Syrie: les aéroports de Damas et d'Alep visés par des frappes attribuées à Israël

Les dommages matériels causés aux pistes d'atterrissage des aéroports les ont mis hors service

L'armée de l'air a mené des frappes, dimanche matin, sur les aéroports internationaux des villes de Damas et Alep en Syrie, selon les médias locaux. Le réseau libanais Al-Mayadeen, proche du Hezbollah, a indiqué que l'aéroport d'Alep a été touché par quatre missiles. Dans l'aéroport de Damas, un civil travaillant sur place a été tué, et un autre blessé.

Vers 05h25 du matin, l'armée de l'air a effectué une frappe combinée sur les deux aéroports. À la suite des attaques, les pistes des deux aéroports ont été endommagées et mises hors service. Il s'agissait des attaques les plus étendues en Syrie depuis le début de la guerre à Gaza, le nombre de bombardements et de munitions utilisés par l'armée de l'air lors des attaques matinales étant supérieur à ceux qui avaient été lancés la nuit précédente sur 100 cibles du Hamas à Gaza. L'armée a attaqué les aéroports par crainte de l'arrivée de forces et d'armes avancées depuis l'Iran et l'Irak en Syrie et au Liban.

Une source militaire, citée par l'agence officielle syrienne Sana, a indiqué que les dommages matériels causés aux pistes d'atterrissage des aéroports les ont mis hors service.

LOUAI BESHARA / AFP L'aéroport international de Damas, en Syrie

C'est la deuxième fois depuis le début de la guerre qu'Israël attaque simultanément les deux aéroports. Il y a 10 jours, la station de radio syrienne Sham FM avait rapporté que la première attaque avait été menée sur plusieurs sites en Syrie en raison du déplacement d'armes avancées au Liban. L’Observatoire syrien des droits de l'homme, une organisation identifiée à l'opposition syrienne basée à Londres, a rapporté que les deux aéroports avaient été mis hors service suite à l'attaque israélienne. Selon les rapports, il n'y avait pas eu de victimes lors de l'attaque.

Deux jours plus tard, les médias syriens ont de nouveau rapporté qu'Israël avait attaqué la piste d'atterrissage de l'aéroport d'Alep, deux heures après que des alertes aient été déclenchées sur le plateau du Golan en raison de tirs depuis la Syrie qui sont tombés sur un terrain ouvert. Tsahal a déclaré avoir bombardé la source des tirs en Syrie avec des tirs d'artillerie. Selon Al-Mayadeen, l'aéroport a été touché par deux missiles.