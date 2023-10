Israël : le Shin Bet crée une unité spéciale dédiée à la traque des terroristes du 7 octobre

Les membres de cette nouvelle unité, incluant des agents de terrain et du personnel de renseignement, fonctionnent indépendamment au sein du Shin Bet

Le service de renseignement intérieur israélien a créé une nouvelle unité dédiée à la traque et l'élimination des terroristes du Hamas impliqués dans les tueries du 7 octobre. Baptisée "Nili" (acronyme en hébreu qui se traduit par "L'éternité d'Israël ne mentira pas"), cette force cible spécifiquement les membres de la Nakba, l'unité commando spéciale au sein de la branche militaire du Hamas ayant infiltré Israël et commis des massacres dans diverses localités et bases militaires.

Les membres de cette nouvelle unité du Shin Bet, incluant des agents de terrain et du personnel de renseignement, fonctionnent indépendamment des autres unités de commandement et de contrôle qui se concentrent sur la neutralisation des cellules de frappe et des terroristes de haut rang dans la bande de Gaza.

Plusieurs acteurs clés de la branche militaire du Hamas ont déjà été éliminés dans les raids aériens menés par l'armée israélienne dans le cadre de sa contre-offensive. Ce dimanche, c'est Muhammad Katmash, haut responsable du réseau de roquettes du Hamas, qui a été tué.