New York : une manifestation propalestinienne dégénère en affrontements avec la police

"Le sionisme est un génocide", scandaient notamment les manifestants

Une manifestation propalestinienne qui a eu lieu samedi à New York a dégénéré en de violents affrontements avec la police. Les heurts ont éclaté alors que les 5 000 protestataires refusaient d'évacuer la rue centrale où ils étaient rassemblés, bloquant l'artère pendant des heures. Parmi les slogans entendus, "Le sionisme est un génocide", "Nous appelons à la libération complète de toute la Palestine, chaque centimètre - du fleuve à la mer" ou bien "Par l'esprit et le sang nous reprendrons la Palestine". Outre les drapeaux palestiniens, on a également pu voir une banderole montrant la silhouette d'un homme jetant un drapeau israélien dans la poubelle, sous la légende : "S'il vous plaît, gardez le monde propre". Tous les manifestants ont appelé le président Biden à retirer son soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas.

La manifestation a sombré dans le chaos à la tombée de la nuit, lorsque des participants ont allumé des feux au milieu des routes, et jeté des œufs sur la police. 24 émeutiers ont été interpellés.