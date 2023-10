Netanyahou : "Si le Hezbollah décide d'entrer en guerre, il commettra l'erreur de sa vie"

"Nous nous battons pour notre existence et notre foyer", a affirmé le Premier ministre israélien en visite dans le nord

"Si le Hezbollah décide d'entrer en guerre, il commettra l'erreur de sa vie. Nous le paralyserons avec une force qu'il ne peut même pas imaginer et les conséquences pour lui et pour l'État libanais seront dévastatrices", a déclaré dimanche le Premier ministre Benjamin Netanyahou aux combattants de la formation commando dans le nord. "Vous vous êtes battus avec une bravoure suprême à Gaza, les récits sont inspirants. Je sais que vous avez perdu des amis, c'est extrêmement difficile, mais nous nous battons pour notre existence et notre maison".

"Nous sommes maintenant engagés dans une double bataille : la première consiste à ralentir la cadence ici sur le front nord, et la seconde à remporter une victoire écrasante qui anéantira le Hamas", a-t-il poursuivi. Cette visite a eu lieu alors que les incidents entre le mouvement chiite libanais et les forces israélienne ne cessent de s'accroître. Des échanges de tirs, qui ont eu lieu samedi entre l'armée israélienne et le Hezbollah, ont fait des morts et des blessés dans la zone frontalière.

Au Liban, le mouvement chiite a affirmé que quatre de ses combattants avaient été tués dans les affrontements. Le Jihad islamique a également annoncé la mort d'un de ses "combattants".