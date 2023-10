Une fillette de 4 ans est devenue orpheline et a été kidnappée à Gaza

Le ministère de la Protection sociale a publié dimanche des données selon lesquelles l'attaque terroriste du Hamas a laissé 21 enfants de 13 familles orphelins.

Il s'agit de mineurs dont les deux parents ont été assassinés, disparus ou kidnappés. Une fillette de 4 ans est devenue orpheline et a été kidnappée à Gaza.

Les services sociaux ont pris contact avec toutes les familles qui accueillent les 20 enfants et leur apportent accompagnement et assistance. "Le fait que tant d'enfants soient victimes de l'attaque du Hamas me retourne l'estomac. Le ministère des Affaires sociales est prêt à fournir des soins à long terme axés sur les traumatismes à chaque garçon et à chaque fille touchés par cette attaque criminelle, et en particulier aux enfants qui sont devenus orphelins. L'État d'Israël sera leur mère et leur père et prendra soin d'eux tout au long de leur vie, et nous n'épargnerons pas nos efforts et nos ressources pour les aider à se rétablir", a déclaré le ministre des Affaires sociales, Yaakov Margi. Depuis l'attaque, les travailleurs sociaux du ministère de la Protection sociale et les autorités locales ont fait tout le nécessaire pour retrouver les enfants qui ont été blessés lors de l'attaque terroriste, et en particulier ceux qui ont perdu leurs deux parents.

Yanon Aharoni, directeur général du ministère de la Protection sociale, a affirmé qu''outre le rôle central que joue le ministère de la Protection sociale dans le traitement des victimes de cette crise, l'un des aspects horribles de l'attaque terroriste sont les enfants orphelins et nous ne les oublions pas. Nous embrassons ces enfants et leur promettons, ainsi qu'aux membres de leurs familles, qu'avec tous les ministères gouvernementaux partenaires, nous les soutiendrons, les accompagnerons et prendrons soin d'eux à court et à long terme", a-t-il conclu.