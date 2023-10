"Cette guerre peut durer des mois mais à la fin, il n'y aura plus de Hamas" (Yoav Gallant)

"Avant que l'ennemi ne rencontre les forces blindées et d'infanterie, il rencontrera les bombes de l'armée de l'air"

"La prochaine offensive terrestre d'Israël dans la bande de Gaza pourrait durer trois mois, mais elle sera la toute dernière si Israël parvient à éliminer le groupe terroriste du Hamas", a déclaré dimanche le ministre de la défense, Yoav Gallant.

"Il doit s'agir de la dernière manœuvre terrestre à Gaza, pour la simple raison qu'après elle, il n'y aura plus de Hamas. Cela prendra un mois, deux mois, trois mois, mais à la fin, il n'y aura plus de Hamas", a assuré M. Gallant au centre de commandement de l'armée de l'air israélienne à Tel-Aviv.

"Avant que l'ennemi ne rencontre les forces blindées et d'infanterie, il rencontrera les bombes de l'armée de l'air", a-t-il poursuivi. "J'ai l'impression que vous savez comment le faire de manière létale, précise et de très haute qualité, comme cela a été prouvé jusqu'à présent", a ajouté M. Gallant à l'intention des responsables de l'armée de l'air israélienne.

Selon l'Institut international pour les études stratégiques (IISS), l'armée israélienne compte 169.500 hommes et femmes auxquels s'ajoutent 400.000 réservistes. Quelque 360.000 d'entre eux ont été mobilisés, selon Israël. Cette armée s'appuie sur l'une des industries d'armement les plus avancées du monde, avec notamment son système de défense antimissile Dôme de fer. En conflit quasi-permanent depuis la création de l'Etat d'Israël en 1948, elle compte quelque 1.300 chars et autres blindés, artillerie, drones, sous-marins ainsi que 345 avions de chasse, estime l'IISS.

Puissance nucléaire supposée, Israël bénéficie d'un programme de coopération militaire avec Washington qui, en 2021, dépassait les 125 milliards de dollars versés depuis 1948. L'offensive terrestre, annoncée comme imminente après les attaques du 7 octobre, n'a pour autant pas encore été déclenchée.