Entre mares de sang et jouets déchiquetés : les journalistes du monde entier sur les lieux du massacre de Be’eri

Des centaines de terroristes du Hamas ont saccagé le kibboutz et ils savaient exactement où aller

Trois jours après l'attaque barbare du Hamas contre les communautés israéliennes qui bordent la bande de Gaza, le service de presse du gouvernement israélien avait déjà compris quelle était sa tâche la plus importante : inviter des journalistes et des photographes étrangers dans les kibboutz dévastés pour décrire l'innommable et dire au monde ce qu'il s'est exactement passé le 7 octobre. Ce matin, 22 octobre, j'ai participé à une visite du kibboutz Be'eri.

AP Photo/Ariel Schalit Kibbutz Be'eri après le passage des terroristes du Hamas

Des journalistes du monde entier sont entassés dans le bus : d'Inde, de Russie, d'Équateur, de Grande-Bretagne, d'Azerbaïdjan, des Pays-Bas, de Serbie, de Turquie. Nous sommes tous équipés de casques et de gilets pare-balles. Sans cet équipement, nous ne pouvons pas embarquer.

Alors que nous approchons de la frontière avec la bande de Gaza, nous réalisons que la plupart des voitures qui circulent sont, soit des véhicules de l'armée chargés d'équipements et de munitions, soit des voitures privées conduites par des hommes en uniforme. C'est à la fois frappant et effrayant. Il y a aussi une présence impressionnante de drapeaux israéliens, sur les voitures, sur les nombreux postes de contrôle de la police placés tous les kilomètres, sur les clôtures des villages.

Nous arrivons à l'entrée du kibboutz Be'eri. Nous n'avons pas l'impression d'entrer dans un kibboutz, mais plutôt dans un camp militaire. Des chars et des véhicules militaires de tous les côtés, de nombreux soldats et volontaires de Zaka, l'unité d'identification des cadavres, évoluent dans la zone. Aucun bus ou voiture ne peut entrer sans avoir été soumis à une inspection stricte.

Tami Harel i24NEWS Kibboutz Be'eri, 15 jours après le massacre du Hamas

Le kibboutz Be'eri a été fondé en 1946. Ses habitants ont vu beaucoup de choses au fil des ans : des infiltrations terroristes, des incendies provoqués par des cerfs-volants incendiaires du Hamas, ainsi que des bombardements systématiques au cours des différents rounds de combat entre les organisations terroristes palestiniennes de la bande de Gaza et Israël.

Mais ce qui s’est passé ici ce samedi matin-là, celui de la fête juive de Sim'ha Torah, ce 7 octobre, est différent... Des centaines de terroristes du Hamas ont envahi les allées du kibboutz. Ils savaient exactement où aller. Divisés en escouades, chaque groupe avait une mission et une zone d’opération propre. L'un d'eux a investi l'école maternelle. Il savait que les jardins d’enfants étaient conçus dans des abris, alors il en a fait leur quartier général.

Le jardin Amnon et le jardin Tamar des enfants du kibboutz Be'eri sont devenus le siège local du Hamas, ce 7 octobre. 13 jours plus tard, des dizaines de journalistes les ont remplacés, interviewant Rami Gold, un résident de 70 ans, des porte-paroles de l'armée israélienne et des représentants de Zaka. En anglais, Gold explique que l’équipe de défense du kibboutz a combattu les terroristes seule, jusqu’à l’arrivée de l’armée. Pendant qu’ils se battaient, les terroristes allaient de maison en maison pour essayer de s’introduire et de capturer les gens à l’intérieur. Ils ont tiré sur des bâtiments et les ont incendiés pour forcer leurs résidents, toussant et en haletant, à sortir pour les abattre.

Haïm Goldberg / Flash 90 Kibbutz Be'eri après le passage des terroristes du Hamas

Samedi 7 octobre dans après-midi, des forces spéciales de Tsahal ont enfin été déployées sur place. Dans une bataille féroce qui a duré jusqu’à midi le 9 octobre, elles ont "nettoyé" le kibboutz des terroristes, y compris de ceux qui s’étaient barricadés, certains avec des civils israéliens, libérés environ 18 heures après le début du conflit. À la fin de cette bataille, 103 terroristes ont été éliminés.

Dans la soirée du 9 octobre, le porte-parole de Zaka dans un bilan qui n'était pas définitif, a pu annoncer que 108 habitants du kibboutz avaient disparu, tués ou otages dans la bande de Gaza.

Tami Harel i24NEWS Le Kibboutz Be'eri, 15 jours après le massacre du Hamas

Je marche parmi les énormes taches de sang, parmi les cendres et les décombres, dans les murs de l'école maternelle détruite. Je me déplace du coin bibliothèque au coin jeux, entre les jouets et la petite cuisine. Quelle dose d'innocence et de beauté était là avant le 7 octobre ? J'imagine la bataille qui a eu lieu ici, les combats entre terroristes et forces spéciales de l'armée israélienne venues libérer le kibboutz. Je m’adresse à une journaliste chinoise. Elle travaille pour l’agence de presse d’État de son pays et ne souhaite pas être nommée. Je lui demande comment elle se sent quand elle voit le kibboutz détruit. "Vous savez, en Chine, vous devez être prudent. Il me faut des faits rapportés, du factuel, il n’y a pas de place pour les émotions. J’aimerais décrire ce que je ressens lorsque je vois ces horreurs, mais ils vont supprimer ces phrases de l’article", m'explique-t-elle.

À côté, se trouve une équipe de tournage turque, le photographe et le journaliste sont ici depuis une semaine. Je demande à la journaliste si elle pense que ses reportages d’ici influenceront l’opinion publique. Elle me répond sans hésitation : "Non. Le peuple turc ne soutient pas le Hamas, mais il soutient le peuple palestinien, les citoyens palestiniens, et donc, pour être honnête, je ne pense pas que mes articles changeront quoi que ce soit.

Les Arabes sont ici aussi, dans cette tour de Babel. La chaîne d’information arabe américaine "Al Hora" a envoyé une équipe au kibboutz de Be'eri. Et quand j’essaie de savoir ce que le journaliste pense, il refuse d’être interviewé mais me supplie d’attendre et d’écouter son reportage en direct. "Nous sommes à Be'eri, qui a fait partie de l’attaque du 7 octobre, afin de vous apporter les dimensions de la destruction et du meurtre.

Oren Ben Hakoon/Flash90 Be'eri, near the Israeli-Gaza border, in southern Israel.

"Nous parlons de 1400 Israéliens morts, la plupart tombés en quelques heures. C’est le plus grand nombre de Juifs tués en une seule journée depuis la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est ce qui horrifie les Israéliens et c’est aussi ce qui les unit contre un ennemi : le Hamas et le Jihad islamique". Puis il se tourne vers moi : "Je suis choqué, regardez, des gens ont été brûlés vifs dans leurs maisons ici, dans d’autres endroits du kibboutz, des enfants ont été assassinés dans leurs lits. Et je me fiche que certains de mes téléspectateurs n’aiment pas ce que je dis". La visite est terminée. Les bruits de fortes explosions, alors qu’Israël bombarde la bande de Gaza, se poursuivent. Les cadres du Bureau de presse du gouvernement appellent les journalistes et les photographes à retourner dans les bus. Rami Gold conclut une autre interview parmi les dizaines qu’il a déjà données aujourd’hui. "Nous reviendrons ici", promet-il. "Nous reconstruirons cet endroit".