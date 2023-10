Les États-Unis et les pays européens saluent l'aide humanitaire à Gaza et soulignent leur soutien à Israël

La Maison Blanche a publié les principaux points de la conversation commune concernant la guerre contre le Hamas entre le président Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Les dirigeants ont salué les premiers convois humanitaires entrant à Gaza et "se sont engagés à continuer de coordonner avec les partenaires de la région pour garantir un accès continu et sûr à la nourriture, à l'eau, aux soins médicaux et à d'autres aides nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires". Les dirigeants ont réitéré leur soutien à Israël et se sont engagés à poursuivre une coordination diplomatique étroite avec les principaux partenaires de la région afin de prévenir l'escalade du conflit et de travailler pour une solution pacifique et durable.