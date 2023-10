La bande de Gaza attend un "flux continu" d'aide promise par les États-Unis et Israël

Un second convoi de camions est entré dimanche dans Gaza depuis l’Égypte

La bande de Gaza va pouvoir bénéficier d'un "flux continu" d'aide, ont annoncé les États-Unis, qui ont aussi mis en garde l'Iran contre tout élargissement du conflit déclenché par l'attaque meurtrière du mouvement terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre. Alors qu'un second convoi de camions est entré dimanche dans Gaza depuis l’Égypte, le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont "affirmé qu'il y aurait dorénavant un flux continu dans Gaza de cette assistance cruciale", lors d'une conversation téléphonique, selon un communiqué de la Maison Blanche.

https://twitter.com/i/web/status/1716233783752466943 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le secrétaire d’État à la Défense Lloyd Austin a par ailleurs mis en garde dimanche toute "organisation" ou "pays" qui serait tenté d'"élargir" le conflit au Proche-Orient, affirmant que les États-Unis n'hésiteraient "pas à agir" si ses intérêts étaient visés. Cette déclaration intervient après que l'Iran, allié du Hamas et du Hezbollah libanais, a averti Washington et Israël que la situation pourrait devenir "incontrôlable" si ces deux pays ne mettaient "pas immédiatement un terme aux crimes contre l’humanité et au génocide à Gaza".

Face au risque d'un embrasement régional, Joe Biden a discuté avec les dirigeants du Canada, d'Allemagne, d'Italie et du Royaume-Uni, ainsi qu'avec le président français Emmanuel Macron, attendu mardi en Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1716239512966254616 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Les dirigeants ont réitéré leur soutien à Israël et son droit de se défendre contre le terrorisme et ont appelé au respect du droit humanitaire international, notamment la protection des civils", a indiqué la Maison Blanche.