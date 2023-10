Israël retire toute référence à Greta Thunberg des programmes scolaires après son soutien au Hamas

Greta Thunberg a posté sur X une photo d’elle tenant une pancarte avec l’inscription "stand with Gaza"

Le ministère israélien de l'Éducation a indiqué dimanche soir que toute référence à Greta Thunberg allait être supprimée des programmes scolaires du pays, après qu’elle a publié vendredi un message de soutien à Gaza. La militante pour le climat a posté sur X (ex-Twitter) une photo d’elle tenant une pancarte avec l’inscription "stand with Gaza (aux côtés de Gaza)", accompagnée du message : "aujourd'hui, nous faisons grève en solidarité avec la Palestine et la bande de Gaza. Le monde doit s'exprimer et appeler à un cessez-le-feu immédiat, à la justice et à la liberté pour les Palestiniens et tous les civils touchés".

https://twitter.com/i/web/status/1715355502337499332 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Le Hamas est une organisation terroriste responsable du meurtre de 1 400 Israéliens innocents, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, et qui a enlevé plus de 200 personnes à Gaza", a déclaré le ministère. "Cette position l'empêche d'être un modèle éducatif et moral, et elle ne peut plus être une source d'inspiration et un modèle éducatif pour les étudiants israéliens".

"Greta Thunberg est l'activiste climatique la plus connue au monde aujourd'hui", a déclaré dans un communiqué l’organisation israélienne pour la défense de l’environnement "Adam Teva Vedin". "De par sa position influente, elle a exprimé une opinion unilatérale et incohérente, ignorant complètement les actes cruels endurés par les citoyens israéliens et l'enlèvement de centaines de personnes". "Lorsque Greta aborde un autre sujet de manière superficielle et dédaigneuse, cela affaiblit inévitablement la validité de ses positions sur le climat", a ajouté l’organisation.

Le compte X "Israel's Story", qui s'efforce de raconter l'histoire d'Israël au monde entier, a par ailleurs publié un montage vidéo du discours condamnant les dirigeants mondiaux pour leur inaction dans la lutte contre le réchauffement climatique qui a rendu célèbre Greta Thunberg, avec des images des massacres perpétrés par le Hamas et des victimes israéliennes.