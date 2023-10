Des sénateurs américains s’inquiètent d’un contrôle israélien de la bande de Gaza

"Israël n'a aucun intérêt à contrôler plus de deux millions de Palestiniens" (Responsables israéliens)

Plusieurs sénateurs américains sont arrivés en Israël ce weekend et ont rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et d'autres hauts responsables israéliens. Outre leur soutien à Israël ainsi que leurs avertissements à l’Iran de ne pas s’impliquer dans le conflit, ils ont également exprimé leur crainte d’un éventuel contrôle israélien de la bande de Gaza une fois la guerre terminée et le Hamas annihilé.

MAHMUD HAMS / AFP Vue générale de la ville de Gaza

De hauts responsables israéliens, dont Benjamin Netanyahou, ont, à plusieurs reprises, indiqué "qu’Israël n'a aucun intérêt à contrôler plus de deux millions de Palestiniens". Ces déclarations n’ont semble-t-il pas encore convaincu tous les alliés d’Israël. La question avait également déjà été évoquée la semaine dernière lors d’entretiens entre le président américain Joe Biden et des responsables israéliens. Le dirigeant américain a aussi abordé le sujet avec plusieurs dirigeants d’autres pays alliés. Tous soutiennent le droit d’Israël à se défendre mais redoutent une mainmise de l’État hébreu sur la bande de Gaza.

Mohammed Assad / AFP Côté égyptien de la frontière avec Gaza au passage de Rafah : un convoi de camions transportant de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza

En attendant, à la demande du gouvernement américain et conformément aux directives de l'échelon politique israélien, 14 camions transportant du matériel d'aide humanitaire des Nations Unies sont entrés dimanche dans la bande de Gaza par le terminal de Rafah, depuis l’Égypte. La veille, 20 premiers camions dûment contrôlés par la sécurité, étaient arrivés, transportant uniquement de l'eau, de la nourriture et du matériel médical.