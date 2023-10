[BILLET] Attaques du Hamas : le temps de la compassion envers Israël est compté

Israël sait que les visages des civils palestiniens sous les bombardements prendront peu à peu le pas sur ceux des victimes et otages israéliens

Les 1 400 personnes massacrées par le Hamas – soit 15 fois le 11-Septembre en termes de ratio par population - et les 200 otages kidnappés, auront valu à Israël dix jours de compassion unanime au sein du monde occidental. Pas un de plus. L’explosion dans un hôpital de Gaza, aussitôt attribuée à Tsahal par les gouvernements et les médias du monde entier, n’aura fait qu’une bouchée du soutien international à l’Etat hébreu. En quelques heures, les condamnations ont afflué de tous côtés, et le monde musulman s’est enflammé. Dans un retournement stupéfiant, le Hamas est redevenu crédible et sa version des faits, acceptée comme vraie. L’armée israélienne a eu beau fournir en un temps record toutes les preuves de sa non-implication dans l’incident, et démontré que les dégâts causés à l’hôpital provenaient du tir raté d’une roquette par le Jihad islamique, le mal était fait.

Les discours empathiques des chancelleries après le pogrom perpétré en territoire israélien se sont faits nettement plus timorés, tous empreints d’une double rhétorique sur la nécessité pour Israël de se défendre, tout en appelant à une "solution pacifique". Les atermoiements d’Emmanuel Macron sont emblématiques : après avoir exprimé un soutien sans faille à Israël au lendemain du 7 octobre, le président français a réajusté le tir après l’incident à l’hôpital de Gaza et la colère des pays musulmans, appelant à une riposte "conforme au droit humanitaire". Il s’est fait également plus évasif quant à son prochain déplacement dans l’Etat hébreu, avant d'annoncer, après tergiversations, sa venue pour mardi.

Pour autant, Israël n’a pas été surpris. L’expérience de ses anciennes confrontations avec le Hamas et d’autres mouvements terroristes palestiniens lui ont fait perdre toute naïveté. Depuis ce jour honni du 7 octobre, il sait que le soutien dont il bénéficie dans sa riposte est compté, que sa date de péremption n’est pas loin. Dans la guerre des images qui est engagée - comme lors de chaque conflit dans la bande de Gaza -, il est conscient que les visages des civils palestiniens sous les bombardements prendront peu à peu le pas sur ceux des victimes et otages israéliens.

Souvent accusé par le passé d’avoir eu un train de retard face au Hamas pour ce qui est de la communication, l’Etat hébreu a donc, cette fois, entrepris de prendre les devants. Pour s’assurer que personne -et surtout pas les dirigeants occidentaux - n’ait la mémoire courte, le gouvernement a pris le parti délibéré de tout montrer, ou presque, des massacres perpétrés par les commandos terroristes. Une véritable course contre la montre et une politique sans précédent vis-à-vis des médias, afin de rallier le monde à sa cause. Afin que l’on n’oublie pas qui est l’agressé et qui est l’agresseur, quand bien même la contre-offensive israélienne s’étirerait dans le temps, grossissant inévitablement le nombre de victimes civiles palestiniennes.

Pour cela, journalistes, diplomates et responsables politiques du monde entier sont encouragés par Israël à se rendre dans les kibboutzim martyrs de Beeri ou Kfar Azza, pour constater les stigmates des atrocités qui y ont été commises. L’Institut médico-légal d’Abou Kabir a, lui aussi, ouvert ses portes. Les médias y assistent, médusés, au ballet des légistes qui se relaient 24 heures sur 24 pour tâcher d’identifier les corps horriblement mutilés ou brûlés vifs par le Hamas. Un niveau de barbarie auquel les professionnels les plus aguerris n’avaient jamais été confrontés. Enfin, à mesure que l’assaut terrestre de la bande de Gaza se précise, l’armée israélienne diffuse des vidéos de plus en plus difficiles des massacres.

Il ne s’agit pas de faire de la mort un spectacle, mais de tenter d’incarner la réalité du pogrom, au-delà des idées et des concepts abstraits. Dans un monde où les mots, galvaudés ou mal utilisés, sont délestés de leur poids, et où les photos, parfois truquées ou détournées, ne créent plus le choc escompté, ne reste que la réalité, dans sa lumière la plus crue, pour susciter des prises de conscience.

Plus ferme sera le soutien des Etats-Unis et du monde occidental, plus longtemps durera l’opération terrestre israélienne dans la bande de Gaza pour aller au bout des objectifs fixés. De cela dépend non la réussite de la "revanche" d’Israël, comme se plaisent à la qualifier de nombreux médias étrangers, mais simplement l’assurance de sa survie.