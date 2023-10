Ali Fadavi a prétendu que Tsahal mentait concernant le taux de réussite d'interception du Dôme de fer, affirmant qu'il n'était que de 30%

L'Iran pourrait lancer un missile sur Haïfa "sans hésitation", a déclaré lundi matin Ali Fadavi, commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique, évoquant une confrontation directe entre Israël et la République islamique, dans le sillage de la guerre à Gaza. L'officier a déclaré que "si c'est nécessaire et [que l'ordre est donné]", l'Iran frappera la ville du nord d'Israël "sans hésitation".

ATTA KENARE / AFP Ali Fadavi, chef du Corps des gardiens de la révolution islamique

S'adressant à des étudiants iraniens à l'Université de Téhéran, Fadavi a répondu à une question concernant une action directe de l'Iran contre Israël, affirmant : "Certains d'entre vous considèrent qu'une action concrète serait un missile direct sur Haïfa, bien sûr, si cela est nécessaire, cela sera fait, et cela sera fait sans hésitation." Il a également prétendu que l'armée israélienne mentait concernant le taux de réussite d'interception du Dôme de fer, affirmant qu'il n'était que de 30%. "L'Amérique a créé Israël pour sa sécurité, et si elle se sent en insécurité, elle le sacrifiera facilement", a ajouté Fadavi.

Il y a quelques jours, Fadavi avait menacé Israël d'un "choc de la part du front de résistance si ses atrocités ne cessaient pas à Gaza". "Les chocs du front de résistance contre le régime sioniste continueront jusqu'à ce que cette 'tumeur cancéreuse' soit éradiquée de la carte du monde", a déclaré Fadavi. "Une autre vague de choc est en route, si Israël ne met pas fin aux atrocités à Gaza."