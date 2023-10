Cisjordanie : Tsahal se prépare à de possibles attaques terroristes contre les localités israéliennes

Plus de 3 000 armes, dont 140 mitrailleuses, ont été envoyées dans les localités israéliennes de Cisjordanie

Depuis les attaques terroristes meurtrières du Hamas contre les localités israéliennes proches de Gaza le 7 octobre, l'armée israélienne a renforcé sa présence en Cisjordanie, pour protéger les implantations juives qui s’y trouvent, notamment celles à proximité des localités arabes, a rapporté lundi Israel Hayom. Cette présence militaire accrue s’explique par la crainte de voir des centaines de terroristes prendre d’assaut les communautés israéliennes, à l’instar de ce qu'il s'est passé il y a deux semaines près de la frontière avec Gaza.

Zain JAAFAR / AFP Des Palestiniens brandissent des drapeaux du Hamas à Naplouse, en Cisjordanie

Plus de 3 000 armes, dont 140 mitrailleuses, ont été envoyées dans les localités israéliennes de Cisjordanie et des salles de stockage d'urgence ont été ouvertes, selon le journal israélien. En outre, l’obtention du permis de port d’arme a été simplifié pour les habitants de la région. Tsahal a également fortifié les localités les plus exposées, installant des poteaux de ciment à l'entrée et de véritables fortifications le long des clôtures afin de repousser les éventuels terroristes qui tenteraient d’y pénétrer.

La crainte d'une infiltration terroriste n'est pas du tout théorique, puisque vendredi, un enfant palestinien âgé de 10 ans a été arrêté dans le village israélien de Shim’a en possession d’un couteau. Interrogé, le garçon a avoué que son père, qui se promène avec une arme sur lui, l’avait envoyé "mener une attaque et mourir en martyr".

Flash90 Les forces de sécurité israéliennes à Hawara, près de Naplouse, en Cisjordanie

"Le commandement central travaille 24 heures sur 24 pour renforcer la sécurité des communautés de Judée-Samarie (Cisjordanie)", a déclaré le porte-parole de Tsahal. "Toutes les communautés de Judée-Samarie ont été renforcées par de nombreuses mesures de défense telles que l'envoi d'armes supplémentaires, l'enrôlement de membres de l'équipe d'intervention d'urgence, et la mise en place de procédures pour donner des armes aux civils. L'armée israélienne est prête à poursuivre sa mission de protection des citoyens de l'État d'Israël", a-t-il ajouté.