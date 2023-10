Quatre adolescents arrêtés pour avoir planifié un attentat contre l’ambassade d’Israël à Bruxelles

"Souhaitant tuer les civils résidant en Occident, sa haine s’est orientée vers la communauté juive" (DGSI)

Quatre adolescents ont été arrêtés au mois d’août pour avoir projeté un attentat contre l’ambassade d’Israël à Bruxelles, a révélé dimanche une enquête du Parisien. Un Français, âgé de 15 ans et deux Russes de 16 ans, ont été mis en examen à Paris le 31 août dernier pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Le quatrième, un Belge de 16 ans également, a quant à lui été mis en examen en Belgique le 8 septembre pour terrorisme.

Un rapport de la DGSI consulté par le Parisien, indique que "cette cellule avait une volonté d’être adoubée par l’État islamique". "Souhaitant tuer les civils résidant en Occident, sa haine s’est orientée vers la communauté juive", souligne le document. Ils avaient planifié d'arriver à l'ambassade d'Israël armés de couteaux et de fusils, d'assassiner les policiers placés à l’entrée et de faire exploser un véhicule chargé d'explosifs.

GERARD JULIEN / AFP Le logo de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)

L'enquête de police a révélé que les quatre jeunes avaient écrit qu’ils tueraient les éventuels survivants. Les échanges entre les adolescents avaient lieu sur des messageries de jeux vidéo, des messageries cryptées et sur un groupe WhatsApp. "Notre objectif est de terroriser les Juifs", ont-ils écrit sur le groupe. "Tuer uniquement des policiers n'est pas efficace. Ils savent qu'ils peuvent mourir dans leur travail. Mais les gens qui travaillent là pensent qu'ils vivent en sécurité".

Les jeunes se sont fait remarquer à Tours pour leur prosélytisme et leur attrait pour un islam radical. L’enquête a également dévoilé qu’ils faisaient l’apologie d’attentats et d’actions djihadistes sur les réseaux sociaux, et parfois même dans la cour de récréation. Ils ont attiré l’attention de la police après avoir été surpris en train de manipuler des produits chimiques utilisés dans la fabrication d'explosifs, dans un parc d’un commune proche de Tours.