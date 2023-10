Le New York Times admet avoir mal couvert l'explosion près de l'hôpital de Gaza

Le journal a repris l'affirmation du Hamas selon laquelle l'explosion survenue à l'hôpital al-Ahli Baptist de Gaza était due à une frappe israélienne

Le New York Times, qui a relayé l'affirmation du Hamas selon laquelle l'explosion survenue la semaine dernière à l'hôpital al-Ahli Baptist de Gaza était due à une frappe aérienne israélienne, a publié lundi une note de la rédaction reconnaissant que sa couverture aurait dû être plus journalistiquement rigoureuse.

Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza a immédiatement attribué l'explosion de mardi dernier à une frappe aérienne israélienne. Cependant, Israël a fourni des preuves montrant qu'elle avait été causée par le tir raté d’une roquette depuis Gaza vers Israël par le groupe terroriste palestinien Jihad islamique. Cette évaluation a par la suite été confirmée par les États-Unis, la France ou encore le Canada.

Bien que l'article du New York Times ait été mise à jour au fil de la soirée, "les rédacteurs en chef auraient dû prendre plus de soin avec la présentation initiale et être plus explicites sur les informations qui pouvaient être vérifiées", lit-on dans la note des rédacteurs.

Les premiers rapports "se sont trop appuyés sur les affirmations du Hamas et n'ont pas clairement indiqué que ces affirmations ne pouvaient pas être immédiatement vérifiées. Le rapport a laissé aux lecteurs une impression incorrecte sur ce qui était connu et sur la crédibilité du compte rendu." Le journal a déclaré que le groupe terroriste n'a fourni, ni même décrit, aucune preuve pour étayer son accusation selon laquelle l'explosion était due à une frappe israélienne.

L'armée israélienne a présenté une conversation interceptée entre des responsables du Hamas affirmant que l'explosion avait été causée par une roquette du Jihad islamique palestinien qui est tombé à l'intérieur de Gaza, et a fourni des images montrant que le parking où l'explosion a eu lieu n'avait pas de cratère au sol et qu'aucun dommage structurel n'avait été infligé aux bâtiments voisins, ce qui aurait été le résultat d'une frappe de Tsahal.

La communauté du renseignement américaine estime que 100 à 300 personnes ont été tuées à l'hôpital Al-Ahli, tandis qu'un responsable européen évalue le bilan à 50 morts ou moins. Les autorités sanitaires du Hamas ont rapidement évalué le nombre de morts à 500, un chiffre qui a été largement rapporté dans le monde entier malgré le fait que le chiffre du groupe terroriste ne pouvait pas être vérifié indépendamment.