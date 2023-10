Israël : l'ambassade de Taïwan fait un don de 70 000 dollars pour les soldats et les familles

"Je suis très fière que Taïwan soit l'un des premiers pays à exprimer sa solidarité avec Israël et ses condoléances pour les terribles pertes humaines"

L'ambassadrice de Taïwan en Israël, Mme Abby Ya-ping Lee, a visité lundi le centre d'urgence Marlog, qui rassemble dans des cartons des vêtements et toutes sortes d'affaires pour les soldats et les familles du sud fortement touchées par la guerre qui a éclaté le 7 octobre dernier en Israël. Récemment, l'ambassade de Taiwan a fait don d'environ 70 000 dollars à l'association Pitchon-Lev. Cette organisation non partisane et à but non lucratif fondée en 1998 œuvre pour briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle en Israël. L'organisation aide environ 160 000 personnes chaque année et a été la première à placer le sort des pauvres au premier rang des préoccupations publiques de l’État d’Israël.

"Je suis très fière que Taïwan soit l'un des premiers pays à exprimer sa solidarité avec Israël et ses condoléances pour les terribles pertes humaines. Aujourd'hui, au nom du peuple et du gouvernement taïwanais, j'ai l'honneur d'être en partenariat avec Pitchon Lev, cela démontre l'esprit de Taïwan qui peut aider les personnes dans le besoin, indépendamment de leur origine ethnique, de leur religion et de leur sexe", a déclaré Mme Abby Ya-ping Lee, ambassadrice de Taïwan en Israël.

Ponny Mesika Mme Abby Ya-ping Lee et Eli Cohen

L'ambassade de Taïwan en Israël est depuis longtemps des activités de l'organisation Pitchon-Lev - en soutenant notamment ses programmes éducatifs, l'aide humanitaire et de nombreuses activités conjointes visant à éradiquer la pauvreté en Israël.

"La lutte à laquelle nous sommes confrontés en Israël n’est pas seulement une guerre ordinaire, mais une bataille de l’humanité contre l’inhumanité, de la justice contre l’injustice. Par sa présence constante aux côtés d’Israël, le Bureau économique et culturel de Taipei de Taïwan à Tel-Aviv s’aligne non seulement sur les valeurs d’humanité et de justice, mais montre également à ceux qui ont perdu la foi que l’humanité est toujours là. En nous donnant la main aux quatre coins du monde, nous ne perdrons pas espoir. Nous continuerons à la préserver ensemble. Je remercie la chef de mission et son équipe pour leur soutien indéfectible à Pitchon-Lev et à l'État d'Israël, en particulier dans cette période difficile", a déclaré Eli Cohen, PDG de l'organisation Pitchon-Lev.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS