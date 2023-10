"Pas de retour au statut-quo après le massacre du 7 octobre, la solution à deux États viendra ensuite", prévient Joe Biden

Le président américain Joe Biden a affirmé mercredi qu'il n'avait pas "exigé" auprès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'il retarde une éventuelle offensive terrestre à Gaza jusqu'à la libération des otages aux mains du Hamas.

"Non. C'est leur décision mais je ne l'ai pas exigé", a-t-il déclaré en réponse à une question lors d'une conférence de presse. "Ce que je lui ai dit, c'est que s'il est possible de faire sortir ces personnes en toute sécurité, c'est ce qu'il doit faire". Biden a assuré n'avoir "pas confiance" dans les bilans de morts fournis par les Palestiniens. Le président américain a également déclaré qu'il n'y aura "pas de retour au statut-quo après le massacre du 7 octobre, la solution à deux États viendra ensuite" et qu'Israël doit "tout faire" pour protéger les civils à Gaza. "Israël a le droit et j'ajouterais la responsabilité de répondre au massacre de son peuple", a déclaré Biden aux journalistes dans la Roseraie de la Maison Blanche.

Biden a accusé le Hamas, dirigeant de Gaza, de "se cacher derrière" les civils palestiniens, alors qu'Israël bombarde l'enclave, mais a déclaré qu'Israël devait suivre les "lois de la guerre".

"Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir, aussi difficile que cela puisse être, pour protéger des civils innocents. C'est difficile", a-t-il déclaré.