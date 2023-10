Plus de la moitié des otages du Hamas possèdent un passeport étranger

Le Hamas affirme que les citoyens étrangers ne sont "pas considérés comme des otages, mais comme des invités" et qu'ils seront libérés rapidement

Plus de la moitié des otages détenus par le Hamas détiennent des passeports étrangers de 25 pays différents, selon Reuters qui cite des données fournies par le gouvernement israélien. Parmi eux se trouvent 54 citoyens thaïlandais, 15 Argentins, 12 Allemands, 12 Américains, 6 Français, 6 Russes et 5 Népalais.

D'après les estimations, bon nombre des personnes enlevées possèdent également la citoyenneté israélienne en plus de leur citoyenneté étrangère. Outre les citoyens thaïlandais et népalais, qui, selon les estimations, n'ont pas la citoyenneté israélienne, parmi les personnes enlevées figurent également un citoyen chinois, un citoyen srilankais, deux citoyens tanzaniens et deux citoyens philippins.

Used in accordance with article 27A of the Israeli copyright law La vidéo d'une otage franco-israélienne du nom de Mia Shem diffusée par le Hamas

Le gouvernement a également indiqué que parmi les morts et les disparus lors de l'attaque du 7 octobre figurent 328 ressortissants étrangers originaires de 40 pays. Les Thaïlandais constituent le groupe le plus important parmi les morts et disparus étrangers, avec 24 morts et 21 disparus.

Les autres pays ayant subi de lourdes pertes lors de l'attaque du Hamas sont les États-Unis, avec 34 morts et cinq disparus, l'Ukraine, avec 25 morts et deux disparus, la France, avec 23 morts et un disparu, et la Russie, avec 23 morts et quatre disparus. La question de la nationalité semble être un point central dans les négociations pour la libération des otages, alors que le Hamas a affirmé quelques jours après les enlèvements que les citoyens étrangers n'étaient pas considérés comme des otages mais comme des invités, et qu'ils seraient relâchés rapidement. Quatre otages ont été libérées jusqu'à aujourd'hui, deux Américaines et deux Israéliennes.