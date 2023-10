125 000 personnes ont été évacuées de leurs foyers, le ministère de la Défense leur recommande de rester dans des hôtels au moins jusqu'à la fin de l'année

Israël est entré dans son 20e jour de guerre en poursuivant ses bombardements massifs sur des cibles terroristes du Hamas à Gaza durant la nuit. L'armée israélienne a également mené un raid terrestre dans le nord de la bande de Gaza et détruit plusieurs cibles terroristes. Selon l'ONU, environ 600 000 personnes ont déjà quitté le nord de la bande de Gaza pour se réfugier au sud, où est mis en place un flux continu d'aide humanitaire. Joe Biden et Benjamin Netanyahou se sont entretenus durant la nuit et ont discuté de l'évolution de la situation. Joe Biden a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre et protéger ses citoyens et souligné la nécessité de penser à "l'après-guerre". Des tirs de roquettes de Gaza ont visé le sud et le centre du pays à plusieurs reprises jeudi. Tsahal et le Shin Bet ont éliminé le chef adjoint du département de renseignement du Hamas, qui, avec Sinwar, avait planifié l'attaque du 7 octobre contre Israël, ainsi que trois commandants du Hamas.