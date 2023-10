L'initiative émane de l'organisation Bring Them Home, qui oeuvre pour la libération des personnes retenues en otage depuis vingt jours par le Hamas

Ella, 8 ans, Ariel, 4 ans. Et tant d’autres, dont les visages se sont affichés hier soir au pied de la tour Eiffel et dans les rues de la capitale. L’initiative émane de l’organisation "Bring Them Home France", qui œuvre pour la libération des personnes retenues en otage depuis vingt jours par l’organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza.

Bring Them Home photos des otages détenus par le Hamas à Gaza, projetées à Paris, mercredi 25 octobre

Sur son site web, les photos des otages ainsi que leurs noms sont affichés. Créé après les massacres du Hamas le 7 octobre, le forum "Bring Them Home" est, selon les informations publiées sur son site web basé sur le bénévolat. Son objectif étant de ramener les otages "chez eux, dans leurs familles, chez nous".

"Exiger la libération d'otages innocents ne nécessite pas de courage, il n’est pas politique non plus. La plupart des otages sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Nous exigeons de les ramener chez eux maintenant" peut-on lire sur le site.

Des projections et affichages similaires ont été organisés dans d'autres villes comme New York. Les affiches avec les photos des otages ont également été apposées sur les sièges des avions de la compagnie aérienne nationale israélienne El Al.

El Al spokesperson Les photos des otages et des personnes portées disparues dans un avion d'El Al

Ramenons-les à la maison !

Dans un communiqué, l'organisation "Bring Them Home France" souligne que "les demandes de bénévolat n'ont cessé d'arriver avec un seul objectif, nous voulons aider à ne pas faire oublier le drame de ces centaines d’otages civils. Après Los Angeles, Miami, Chicago, Nice a éclairé ses panneaux des visages d otages partout dans la ville. Et ce soir c’est au tour de Paris. Ces projections sont comme des bougies dans la nuit, des lueurs d’espoir".

Et l'organisation de rajouter qu'"Il y a trop de familles sans nouvelles de leurs proches et d’informations sur leur état. Nous voulons qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls.

Nous voulons redonner à ces otages leur humanité. Ce ne sont pas des chiffres.

Ils ont des noms et nous voulons que le monde entier les regarde dans les yeux".

224 femmes, hommes et enfants sont retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.