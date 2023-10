"J'ai vu un bébé décapité de mes propres yeux et je l'ai pris dans mes bras" (colonel de l'armée israélienne)

Après avoir relaté que des bébés avaient été décapités par le Hamas, Israël a été accusé de mensonge par de nombreux médias et dirigeants étrangers

A la lumière de la polémique qui a surgi concernant les prétendus mensonges d'Israël à propos de bébés décapités par le Hamas le 7 octobre, l'armée israélienne a diffusé ce mercredi le témoignage d'un colonel de réserve ayant pris part à la libération du kibboutz Beeri, après l'assaut du Hamas.

Retourné sur les lieux du massacre, le colonel de réserve Golan Wach raconte ce qu'il y a vu : "Le long de cette route se trouvaient une vingtaine de cadavres", dit-il en désignant celle-ci, avant de montrer une maison en particulier. "Mais ici, j'ai vu quelque chose que je n'avais vu avant. Une femme était allongée sur le sol, son corps était encore en train de brûler. Elle avait reçu une balle dans le dos et entourait son enfant de ses bras. Celui-ci avait un ou deux ans, et il avait été décapité. J'ai pris ce nourrisson dans mes bras."

Les journalistes israéliens , dont ceux d'i24NEWS, avaient été accusés de mensonge et falsification de l'information par nombre de médias et dirigeants étrangers, après avoir relayé les déclarations de l'armée israélienne affirmant que de nombreux bébés avaient été décapités par le Hamas. Des affirmations également corroborées par les médecins légistes israéliens et étrangers en charge de l'identification des corps. Mercredi, la reine Rania de Jordanie elle-même a réfuté le fait que des bébés aient eu la tête coupée par les commandos terroristes.