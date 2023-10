Israël : cellule francophone d’urgence psychologique pour les victimes de stress post-traumatique

Les personnes peuvent bénéficier gratuitement de quatre séances en visioconférence

Afin d'aider la communauté française durement touchée par les attaques terroristes sanglantes du Hamas perpétrées le 7 octobre dernier en Israël, une cellule francophone d'urgence psychologique "Opération Sarah" a été mise en place. Elle prend en charge les victimes d'attaques mais aussi les victimes de stress post-traumatique et tous ceux qui ressentent le besoin de consulter en raison de la guerre en cours.

Au-delà des proches des 35 Français assassinés, des 9 disparus, et de très nombreux blessés, ce sont des centaines de Français parmi une communauté de 200 000 personnes en Israël qui ont vécu directement des traumatismes importants liés aux actes terroristes et à l’état de guerre.

"Les massacres du 7 octobre, et la guerre qui en découle ont plongé le monde dans la détresse et le désarroi. En Israël, de nombreuses structures déjà existantes ainsi que de nouvelles cellules de crise élaborées dans l’urgence proposent déjà un soutien psychologique à ceux qui en ont besoin. Hélas, de trop nombreuses personnes sont laissées sur le carreau, faute du manque de psychologues praticiens en EMDR. Or, plus vite les troubles sont traités, plus on a de chances d’éviter qu’un trouble de stress aigu n’évolue en trouble du stress post-traumatique. Nous sommes de facto engagés dans une véritable course contre la montre…", a déclaré Rebecca, thérapeute EMDR et co-fondatrice d'"Opération Sarah" à i24NEWS.

"Opération Sarah est née d'un double constat : tout d'abord, les francophones ne maîtrisant pas l’Hébreu sont nombreux et il est indispensable, dans le cadre d’une thérapie EMDR, qu’ils soient pris en charge dans leur langue maternelle. De surcroît, il y a un véritable déficit de thérapeutes EMDR francophones en Israël. Ensuite, peu de structures proposent l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), c'est à dire la désensibilisation et le retraitement de l'information par les mouvements oculaires. Pourtant c’est cette thérapie qui est préconisée dans le traitement des traumatismes par l’Organisme Mondiale de la Santé (OMS), la Haute Autorité de Santé (HAS) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). En l’espace de quelques jours, une centaine de thérapeutes francophones bénévoles du monde entier (France, Israël, Belgique, Pays-Bas, Madagascar, Nouvelle-Caledonie…), juifs et non-juifs, ont rejoint les rangs d’Opération Sarah", poursuit Rebecca.

L'équipe d''Opération Sarah" est composée de psychologues et de psychiatres bénévoles francophones en France, en Israël et dans le monde, spécialisés dans la prise en charge du trouble de stress post-traumatique (TSPT) via la thérapie EMDR, afin d’assurer un traitement rapide et efficace à distance des victimes. Ils se concentrent notamment sur la thérapie EMDR, reconnue et préconisée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et la Haute Autorité de Santé (HAS), comme traitement efficace des TSPT qu’ils soient aigus ou chroniques.

Chaque personne qui contacte la plateforme par WhatsApp, le site Internet, le compte Instagram ou la page Facebook, et qui correspond aux critères de prise en charge, bénéficiera de quatre séances en visioconférence avec un psychologue spécialisé selon un protocole bien établi, dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, "Opération Sarah" collabore avec les organismes officiels EMDR en France et en Israël, l’association LEV et la Maison de la famille.

Voici les symptômes caractéristiques qui doivent alerter si une personne en souffre depuis plus de 3 jours et en particulier si elle en a plus que 9 :

🔺Souvenirs récurrents, involontaires, pénibles et envahissants de l’événement

🔺Rêves inquiétants récurrents à propos de l’événement

🔺 Réactions dissociatives (Ex: flash-backs) dans lesquelles on a l’impression de revivre le traumatisme

🔺 Sentiment intense de détresse psychologique ou physiologique quand on vous rappelle l’événement

🔺 Altération du sentiment de réalité

🔺Incapacité à se rappeler une partie importante de l’événement traumatique

🔺Efforts pour éviter les souvenirs, les pensées ou les sentiments pénibles associés à l’événement

🔺 Effort pour éviter les rappels externes

🔺Troubles du sommeil

🔺Irritabilité ou accès de colère

🔺 Hyper vigilance

🔺Difficultés de concentration

🔺Réponses en sursaut exagérées

"À ce jour, plus d’une centaine de personnes francophones sont d’ores et déjà prises en charge, à raison de quatre séances gratuites d’une heure chacune en moyenne, généralement suffisantes pour apaiser les patients", a conclu Rebecca.

Pour contacter "Opération Sarah" : par téléphone au +972 050 242 30 63, par Instagram : https://instagram.com/opera5onsarah.il?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

opesarah par Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=6155266676303 ou via le site internet.