Plus d'une centaine de corps n'ont toujours pas été identifiés à ce jour

Les corps de 808 civils assassinés lors des attaques terroristes du 7 octobre ont été identifiés à ce jour, dont 701 qui ont déjà été inhumés. Mais plus de 100 victimes demeurent encore non identifiées.

Aux côtés des victimes civiles, 309 soldats tués ont été identifiés par l'armée, ainsi que 58 policiers. Comme l'ont maintes fois souligné les autorités en charge de l'identification des corps, la tâche est beaucoup plus facile concernant les dépouilles de soldats que de civils, car l'armée dispose d'une base de données compilant les empreintes de chaque militaire.

Les médecins légistes, assistés par l'armée, la police et le ministère de la Santé, se relaient 24 heures sur 24 depuis presque trois semaines pour identifier les corps et permettre aux familles de les inhumer le plus rapidement possible. Ils traquent sans relâche les empreintes digitales et la moindre trace ADN dans des morceaux de dents ou de muscle. Parfois, c'est un atroce puzzle que les spécialistes tentent de reconstituer, lorsqu'un même sac mortuaire contient des parties provenant de plusieurs corps. Mais en dépit de ces efforts, il apparaît de plus en plus évident pour les experts que certaines dépouilles ne pourront être identifiées. Trop mutilées, réduites en morceaux ou calcinées, certaines victimes du Hamas ne retrouveront pas leur nom, et devront être enterrées dans des fosses communes.

Dans une lettre d'avocat envoyée mercredi au lieutenant-colonel de réserve Gal Hirsch, chargé par le gouvernement du dossier des personnes disparues et des otages, des familles en colère se plaignent des délais d'identification, exigeant que les corps qui sont toujours entreposés au camp militaire de Shoura, sous la responsabilité de la police, et qui n'ont pas encore été envoyés pour identification à l'Institut médico-légal d'Abou Kabir, le soient dans les plus brefs délais, afin qu'ils puissent être enterrés.

"Les familles des disparus dont les corps n'ont pas été identifiés sont très inquiètes que leurs proches soient enterrés sans identification, ce qui déshonorerait les morts et serait contraire aux principes fondamentaux des droits de l'homme", dit notamment la lettre. "Cette revendication constitue l'exercice d'un droit fondamental des familles des défunts, celui de préserver la dignité des défunts et de savoir que tout sera mis en œuvre pour identifier les corps de leurs proches", est-il ajouté.

"L'effort d'identification des victimes est difficile, complexe, fondamental et doit plus que tout être précis. Notre taux de réussite dans l'identification des victimes est élevé comparé aux résultats obtenus dans le monde après des catastrophes ayant également fait un grand nombre de victimes. Ceci est le résultat du dévouement des équipes dédiées à cette tâche", a déclaré de son côté le chef de la Division des enquêtes et des renseignements de la police, le commissaire Yigal Ben Shalom.

Au total, les attaques du Hamas du 7 octobre en territoire israélien ont fait plus de 1 400 morts.