Orban voit un "lien très clair entre les actes terroristes et l'immigration"

"La position hongroise est claire (...) nous ne voulons pas donner d'argent aux migrants"

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a affirmé jeudi voir un "lien très clair entre les actes terroristes et l'immigration", en arrivant à un sommet européen à Bruxelles.

"J'espère vraiment que de plus en plus de personnes ici à Bruxelles verront qu'il y a un lien très clair entre les actes terroristes et l'immigration. Ceux qui soutiennent l'immigration soutiennent également le terrorisme", a déclaré le dirigeant nationaliste, qui s'oppose à une réforme du système d'asile dans l'UE.

Cette réforme, en cours de négociation, prévoit notamment un renforcement des frontières extérieures de l'UE et un mécanisme de solidarité envers les Etats membres soumis à une pression migratoire.

Deux attentats ont été commis récemment en France et en Belgique par deux étrangers radicalisés déboutés du droit d'asile. Les chefs d'Etat et de gouvernement doivent discuter lors du sommet d'une rallonge au budget pluriannuel de l'UE, prévoyant notamment une aide de 50 milliards d'euros sur quatre ans en faveur de l'Ukraine --dont 17 milliards de subventions et 33 milliards de prêts--, ainsi que 15 milliards d'euros supplémentaires pour la gestion de la migration (renforcement du contrôle au frontière et coopération avec les pays tiers).

"La position hongroise est claire (...) nous ne voulons pas donner d'argent aux migrants, nous ne voulons pas donner de l'argent à l'Ukraine, à moins que nous ne voyions une proposition très bien fondée", a encore déclaré Viktor Orban.

Interrogé sur la guerre entre Israël et le Hamas, il a aussi souligné qu'il était "dans l'intérêt de l'Europe" de "stabiliser" la région. "Si Israël et l'Egypte deviennent instables, les flux migratoires en provenance (de cette région) viendront immédiatement en Europe", a-t-il affirmé.