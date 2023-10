Israël : 125 000 habitants du nord et du sud évacués depuis le début de la guerre

Il est recommandé aux personnes déplacées de rester là où elles sont relogées "jusqu'à la fin de l'année"

Environ 125 000 habitants des localités du nord et du sud, directement exposés aux hostilités, ont été évacués depuis le début de la guerre, relogés pour la plupart dans des hôtels et des maisons d'hôtes aux frais de l'Etat, selon les données relayées ce jeudi par le chef de l'Autorité nationale d'urgence (NAEA), le général de brigade Yoram Laredo. Celui-ci a recommandé aux Israéliens déplacés de rester là où ils se trouvent "jusqu'à la fin de l'année", laissant penser que le gouvernement se prépare pour plusieurs mois de guerre. L'autre aspect à prendre à compte concerne la reconstruction des localités dévastées parle Hamas, et pour laquelle un budget vient d'être débloqué.

"Le 7 octobre (jour des attaques terroristes, ndlr), nous avons commencé à activer les plans d'évacuation des civils résidant dans des zones où il existe des contraintes militaires ou sécuritaires. Les premières à être évacuées ont été les localités situées dans un rayon de 0 à 4 km de la bande de Gaza", a détaillé Yoram Laredo.

"Une semaine plus tard, nous avons commencé des opérations d'évacuation supplémentaires dans des localités situées de 4 à 7 km de Gaza. La ville de Sderot a suivi. La deuxième phase des évacuations due à la contrainte opérationnelle militaire dans le nord, concerne les localités dans un rayon de 0 à 2 km de la frontière libanaise. La ville de Kiryat Shmona et 14 autres localités plus éloignées de la frontière ont été évacuées dans un second temps. Au total, 125 000 habitants ont été évacués", a-t-il encore dit, soulignant que 70 000 habitants de la ville d'Ashkelon isolés ou ne disposant pas d'abris antimissiles avaient également été déplacés et pris en charge par l'Etat.

Le chef de l'Autorité nationale d'urgence a indiqué que le ministère du Tourisme était chargé de la gestion de toutes les installations d'hébergement, et qu'il fournissait des données en temps réel sur l'occupation des chambres d'hôtels du pays, afin de préparer d'autres missions d'évacuation si nécessaire.

Il a précisé qu'un mécanisme d'indemnisation avait été mis en place par le gouvernement, afin de permettre aux familles éligibles de choisir une solution alternative si le logement qui leur est attribué ne leur convient pas. "Ces personnes peuvent se rendre à l'hôtel que l'État leur a désigné, ou choisir d'aller vers la solution qui leur convient le mieux : un logement, des membres de la famille, un logement Airbnb ou toute solution qui leur convient", a-t-il affirmé.