"Nous n'avons pas d'autre choix que de gagner cette guerre. C'est soit eux, soit nous" (ministre de la Défense israélien)

"Notre objectif est la victoire contre cet ennemi maléfique qu'est le Daesh de Gaza, ainsi que le retour des personnes enlevées"

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a donné jeudi soir sa première allocution depuis le début de la guerre. "Nous vivons des moments décisifs. C'est une guerre pour notre maison et nous la gagnerons. C'est soit nous, soit eux", a-t-il déclaré.

"Le 7 octobre, le Hamas a déclenché une guerre. C'est une guerre contre tous les citoyens israéliens y compris les jeunes enfants, les femmes et les survivants de la Shoah. C'est une guerre de meurtres, de viols, d'enlèvements et de pillages. Une guerre qui a pour but de nous dissuader de vivre ici", a encore dit le ministre.

"Il est de notre devoir de gagner cette guerre, c'est le contrat non écrit entre le gouvernement et les citoyens du pays. Il est de mon devoir en tant que ministre de la Défense de faire en sorte que nous gagnions la bataille, afin que les citoyens d'Israël puissent continuer à vivre en paix", a-t-il poursuivi avant de conclure : "Notre objectif est la victoire contre cet ennemi maléfique qu'est le Daesh de Gaza, ainsi que le retour des personnes enlevées. Ce qui se passera dans les 75 prochaines années dépend de notre succès dans cette bataille."