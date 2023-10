Gilad Erdan a pris le parti de montrer et de raconter les massacres du Hamas à la tribune de l'ONU

Lors d'une réunion d'urgence de l'Assemblée des Nations Unies qui se tient jusqu'à vendredi sur la question de la guerre entre Israël et le Hamas, les membres de la délégation israélienne ont distribué des pages avec un code QR à scanner pour visionner des vidéos des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. S'exprimant à la tribune, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan a pour sa part brandi un écran montrant des images des massacres, notamment la décapitation d'un ouvrier agricole thaïlandais, ou le corps calciné d'une secouriste du Magen David Adom âgée de 22 ans. "Ceci n'est pas Auschwitz, c'est le Hamas. Nous ne combattons pas des êtres humains, mais des monstres ", a déclaré le diplomate.

"Nous allons œuvrer à éliminer le Hamas, non pas par vengeance, mais pour garantir que de telles atrocités ne se reproduisent plus. Le monde a ignoré le développement des capacités terroristes du Hamas et s’est retrouvé face à cette réalité. Nous avons compris que rien ne changerait la nature du Hamas. L'ONU a essayé, beaucoup d'entre vous ont essayé, mais tous ont échoué, et vous savez pourquoi ? Parce que rien ne peut changer une idéologie génocidaire", a martelé Gilad Erdan.

L'ambassadeur a poursuivi en donnant d'autres détails sur les massacres commis par le Hamas. "Vingt jours se sont écoulés depuis le 7 octobre et Israël continue de compter ses morts. Il a fallu des semaines pour rassembler tous les corps. Il y a des corps qui ont été brûlés et transformés en morceaux de charbon. Il est presque impossible de les identifier. Des femmes de tous âges, grands-mères ou petites filles, ont été violées si brutalement que leurs corps ont été retrouvés avec le bassin cassé. Un ambulancier entré dans la chambre d'une adolescente raconte qu'il l'a trouvée allongée sur le ventre, du sperme sur le dos et un impact de balle dans la tête. Elle a été violée après avoir été assassinée. D'innombrables corps brûlés ont été retrouvés avec de la cendre dans la trachée, c'est-à-dire que les victimes étaient encore en vie lorsque les terroristes les ont brûlées", a-t-il asséné.