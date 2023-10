Cisjordanie : un commandant du Jihad islamique tué à Jénine

Quatre Palestiniens auraient été tués lors de ce raid, selon l’agence de presse palestinienne Wafa

L’armée israélienne confirme avoir tué le commandant de Jénine pour le Jihad islamique, Ayser Mohammad Al-Amer, lors d’un raid dans le camp de réfugiés de Jénine la nuit dernière. Des affrontements violents auraient éclaté lors de cette opération, qui a vu les soldats israéliens affronter des terroristes armés à Qalqilya. Quatre d’entre eux auraient été tués lors de ce raid, selon l’agence de presse palestinienne Wafa. Aucun blessé n’a été signalé du côté des soldats israéliens.

36 personnes ont été arrêtées par les troupes israéliennes lors de cette opération : 17 terroristes affiliés au Hamas et 19 autres personnes recherchées.

Depuis les attaques terroristes meurtrières du Hamas contre les localités israéliennes proches de Gaza le 7 octobre, l'armée israélienne a renforcé sa présence en Cisjordanie pour protéger les implantations juives qui s’y trouvent, notamment celles à proximité des localités arabes, a rapporté lundi Israel Hayom. Cette présence militaire accrue s’explique par la crainte de voir des centaines de terroristes prendre d’assaut les communautés israéliennes, à l’instar de ce qu'il s'est passé il y a trois semaines près de la frontière avec Gaza. Plus de 3 000 armes, dont 140 mitrailleuses, ont été envoyées dans les localités israéliennes de Cisjordanie et des salles de stockage d'urgence ont été ouvertes, selon le journal israélien. En outre, l’obtention du permis de port d’arme a été simplifié pour les habitants de la région. Tsahal a également fortifié les localités les plus exposées, installant des poteaux en béton à l'entrée et de véritables fortifications le long des clôtures afin de repousser les éventuels terroristes qui tenteraient d’y pénétrer.